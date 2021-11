Boys – All You Need is Rock: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 14 novembre 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film Boys – All you need is rock, divertente commedia del 2021 diretta da Davide Ferrario, con protagonisti attori amati dal pubblico come Neri Marcorè, Giovanni, Giorgio Tirabassi e molti altri. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e tutte le informazioni sul film Boys.

Trama

Boys, film diretto da Davide Ferrario, racconta la storia di quattro amici di vecchia data e inseparabili: Joe (Marco Paolini), Carlo (Giovanni Storti), Bobo (Giorgio Tirabassi) e Giacomo (Neri Marcorè). Nonostante col tempo ognuno si sia costruito la sua vita, affrontando problemi più o meno gravi, il gruppo è rimasto sempre unito, grazie soprattutto a quella passione comune, la musica, che diversi decenni prima li ha uniti. Joe, Bobo, Carlo e Giacomo da giovani avevano fondato una loro rock band, The Boys, che aveva avuto anche un discreto successo durante gli anni ’70.

Sarà proprio il passato a offrire loro l’occasione per intraprendere un nuovo viaggio, che li porterà a fare i conti con i loro sogni giovanili e ad affrontare il presente, quello del mondo di oggi che non li vuole più giovani, ma neanche vecchi. Il tutto accompagnato dal rock, che supera i confini temporali e coinvolge più generazioni, fondamento dell’amicizia dei The Boys, che da questo viaggio usciranno ancora più legati tra loro.

Boys – All You Need is Rock: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Boys? Ecco tutti gli attori: Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso, Saba Anglana, Giorgia Wurth, Linda Messerklinger, Zoe Tavarelli, Francesca Olia, Luca De Stasio, Isabel Russinova e Mariella Valentini. Di seguito il trailer ufficiale del film, in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Boys – All You Need is Rock in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 novembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.