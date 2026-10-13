Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni quarta puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista della quarta puntata è Stefano D’Onofrio, titolare e amministratore delegato di Pariani Ferno 1953, azienda di Ferno, in provincia di Varese, specializzata nell’alta pasticceria artigianale. I numeri dello stabilimento raccontano ritmi di produzione importanti: ogni giorno vengono preparati circa 300 chili di pasticcini, fino a 5.000 brioche e oltre 100 torte, destinate a pasticcerie e caffetterie tra Lombardia e Piemonte. Per conoscere da vicino le mansioni della sua squadra, D’Onofrio si trasforma in un lavoratore qualunque. Con Elisa entra nel reparto dei lievitati e impara a modellare le brioche; insieme a Emanuela si cimenta invece nella preparazione di caffè e cappuccini. La prova si fa più delicata con Angela, tra sac à poche, bignè tradizionali e dolci a forma di cigno. Infine, Soumia gli mostra come organizzare la vetrina della pasticceria e accogliere la clientela.

Naturalmente, anche Elettra Lamborghini partecipa alla missione, dopo essersi sottoposta a un lungo lavoro di trucco e parrucco per non farsi riconoscere. La conduttrice affianca Luca nella preparazione del gelato artigianale, alle prese con frutta e ingredienti esotici.

Come previsto dal format, ai dipendenti viene raccontato che le telecamere stanno seguendo un documentario dedicato a persone in cerca di una nuova occupazione. L’identità del titolare e quella di Elettra restano nascoste per tutta la settimana di riprese: soltanto alla fine i lavoratori scoprono chi si è cimentato al loro fianco. Un momento in cui la sorpresa lascia spazio anche alla possibilità di guardare con occhi diversi il proprio ambiente professionale.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.