Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere il reality con Max Giusti

Questa sera, 9 gennaio 2023, va in onda la prima puntata di Boss in incognito 2023, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni datori di lavoro che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Ma dove è possibile vedere Boss in incognito 2023 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Rai 2 va in onda questa sera – lunedì 9 gennaio 2023 – in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Boss in incognito 2023 in live streaming

Non solo tv. Non siete a casa e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma di Rai 2 grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Anticipazioni

Confermato alla conduzione Max Giusti che, come nella ultime edizioni, anche quest’anno, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito per dare una mano ai boss e sostituirli, in alcune occasioni, nella loro missione. L’esperienza di Boss in incognito permetterà ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. Dall’altro lato, i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno così l’opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto – per non farli insospettire – che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.