Perché Boomerissima 2023 stasera non va in onda: il motivo

Perché Boomerissima 2023 stasera, martedì 14 novembre, non va in onda come da programma su Rai 2? Ve lo diciamo subito: il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che, dopo il successo della prima edizione, è tornata con la nuova stagione con una strepitosa quanto divertente sfida generazionale (quella tra Boomer e Millennial) oggi non va in onda per lasciare spazio alla partita delle ATP Finals con protagonista il nostro Sinner.

Quando torna

Ma quando torna Boomerissima 2023? Salvo ulteriori cambi di programma, lo show condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe tornare in onda su Rai 2 già martedì prossimo, 21 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 31 ottobre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 7 novembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 21 novembre 2023

Quarta puntata: martedì 28 novembre 2023

Quinta puntata: martedì 5 dicembre 2023

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Boomerissima 2023 oggi non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (tasto 2 del digitale terrestre, 102 del decoder Sky). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.