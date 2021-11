Blanca: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 22 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al commissariato genovese di San Teodoro ci sono novità grazie all’arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente ma piena di vita. Il suo stage durerà alcuni mesi. Blanca inizia a dimostrare di essere utile grazie alle indagini sul caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi. La defunta, la cui morte è avvenuta in circostanze alquanto misteriose, ha lasciato sola la dodicenne Lucia, di cui ora sarà la nostra Blanca ad occuparsi. Mentre comincia ad instaurare un rapporto con Lucia, la ragazza diviene preziosa per le indagini proprio per via dei suoi “superpoteri”.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Blanca, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: