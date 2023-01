Black Out – Vite sospese: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Black Out – Vite sospese, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima puntata andrà in onda lunedì 23 gennaio 2023; la quarta e ultima lunedì 6 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 23 gennaio 2023

Seconda puntata: martedì 24 gennaio 2023

Terza puntata: lunedì 30 gennaio 2023

Quarta puntata: lunedì 6 febbraio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Black Out – Vite sospese? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva (pause pubblicitarie) sarà quindi di circa 2 ore e 5 minuti. Dove è stata girata (location) Black Out – Vite sospese? Le riprese sono state effettuate in formato 6K e per 12 settimane in Trentino (a San Martino di Castrozza, al valico Passo Rolle, alle valli di Primiero e Vanoi, a Canal San Bovo, a Mezzano, a Imèr, a Sagron Mis e al Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino). Poi tutto si è spostato a Roma e a Napoli.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Black Out – Vite sospese, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì o martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.