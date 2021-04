Billionaire Boys Club: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Billionaire Boys Club, film del 2018 diretto da James Cox. La pellicola, con protagonisti Ansel Elgort, Kevin Spacey, Taron Egerton e Emma Roberts, narra la vera storia del club d’investimento omonimo creato nel 1983 da Joseph Henry Gamsky, noto come Joe Hunt; la società utilizzava lo schema Ponzi per arricchirsi velocemente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni ’80, Los Angeles. Guidati dal loro amico Joe Hunt, un gruppo di giovani facoltosi escogita un piano per diventare ricchi attraverso uno schema Ponzi. Il piano però finisce male per tutte le parti coinvolte, così Hunt e l’amico Tim finiscono per uccidere l’investitore e truffatore Ron Levin.

Billionaire Boys Club: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Billionaire Boys Club, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ansel Elgort: Joe Hunt

Kevin Spacey: Ron Levin

Taron Egerton: Dean Karny

Emma Roberts: Sydney

Jeremy Irvine: Kyle Biltmore

Bokeem Woodbine: Tim Pitt

Thomas Cocquerel: Charlie

Rosanna Arquette: madre di Sydney

Cary Elwes: Andy Warhol

Judd Nelson: Ryan Hunt

Suki Waterhouse: Quintana

Billie Lourd: Rosanna

Waleed Zuaiter: Sam Samedi

Wayne Pére: Baxter

Streaming e tv

Dove vedere Billionaire Boys Club in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 25 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

