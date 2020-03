Big Game Caccia al Presidente: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, venerdì 6 marzo 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Big Game – Caccia al Presidente, film del 2014 per la regia di Jalmari Helander.

La pellicola, presentata al Torino International Film Festival nel 2014, vede come protagonisti Samuel L. Jackson e il giovane Onni Tommila.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Big Game Caccia al Presidente film: trama

L’Air Force One diretto a Helsinki è soggetto a un attentato terroristico. Il presidente degli Stati Uniti, che si trova su quel volo, si lancia con la capsula di salvataggio e atterra sui boschi finlandesi. Ad aiutarlo a sopravvivere alla natura selvaggia e agli attentatori che lo vogliono rapire c’è Oskari, tredicenne finlandese mandato nella foresta per dimostrare di essere un uomo.

Big Game Caccia al Presidente film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Samuel L. Jackson – William Alan Moore, il Presidente

– William Alan Moore, il Presidente Onni Tommila – Oskari

– Oskari Felicity Huffman – direttrice della CIA

– direttrice della CIA Victor Garber – il Vicepresidente

– il Vicepresidente Ted Levine – Generale Underwood

– Generale Underwood Jim Broadbent – Herbert

– Herbert Ray Stevenson – Agente Morris

– Agente Morris Mehmet Kurtuluş – Hazar

– Hazar Jaymes Butler – Agente Otis

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Big Game Caccia al Presidente in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 6 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

