Una delle grandi novità della prossima stagione televisiva è sicuramente l’approdo di Bianca Berlinguer a Mediaset, su Rete 4. Un addio importante per la nuova Rai, che dovrà rinunciare anche ad altri pezzi da 90 come Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini. In occasione della presentazione dei palinsesti del Biscione, Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato: “Dalla prossima stagione arriva su Rete 4. Penso sia un’operazione importante che possa far crescere il peso dell’informazione della nostra rete. Ho conosciuto una persona con cui si è instaurato un rapporto vero, di fiducia. Vogliamo parlare in maniera trasversale e a tutto il pubblico e alla base di tutto c’è il programma e il prodotto”.

Molti per questo si chiedono quanto guadagnerà Bianca Berlinguer nella sua nuova avventura a Mediaset, dopo una vita in Rai, prima alla guida del Tg3 e poi nel programma del martedì sera di Rai 3 Cartabianca. Secondo quanto riferisce Dagospia, il compenso di Berlinguer sarà piuttosto elevato: pare infatti, secondo il sito di D’Agostino, che per la giornalista sia stato preparato “un contrattone da direttore di telegiornale, qualcosa intorno alle 600 mila euro, il doppio di ciò che intascava in Rai”.

Nel servizio pubblico infatti il tetto massimo è di 240mila euro. Non certo spicci, ma evidentemente molto meno di quelli che dovrebbe guadagnare alla corte di Pier Silvio.