Beyond Paradise: trama e cast della seconda puntata, 30 agosto

Stasera, mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Beyond Paradise, serie televisiva britannica prodotta dal 2023, nata come spin-off della serie Delitti in Paradiso. La serie è prodotta da Lindsay Hughes e diretta da Sandy Johnson, ed è interpretata da Kris Marshall e Sally Bretton. La prima stagione è andata in onda in prima visione nel Regno Unito dal 24 febbraio 2023 al 7 aprile 2023 su BBC One. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, la comunità di Shipton Abbott viene scossa quando un amato dipinto chiamato the “Solo Mare” scompare prima che fosse venduto a Louise Fitzallan dal proprietario Terence Witham. Il dipinto svanisce nel nulla in un colpo che, a un primo sguardo, appare impossibile. Humphrey fa del suo meglio per trovare un terreno comune con Archie, l’ex fidanzato di Martha. Humphrey riceve una chiamata dalla centrale della South West Police per incontrare il capo soprintendente.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Beyond Paradise, Humphrey indaga sulla morte di un uomo non identificato, morto per quello che sembrerebbe essere stato un infarto, trovato al centro di un cerchio nel grano a North Farm. L’unico indizio è l’ultima pagina del romanzo “Grandi speranze” di Charles Dickens infilato in un calzino. La fattoria è di proprietà di Andrew e Cassie Parker, i quali usano l’attenzione generata dagli avvistamenti alieni che interessano il luogo per incrementare i loro guadagni. Nel frattempo, Archie aiuta Martha a prepararsi per la visita di un critico gastronomico. Martha sta affrontando un doloroso dilemma personale, perché vorrebbe dire a Humphrey che non intende continuare a sottoporsi ai trattamenti per la fecondazione in vitro. Archie cerca di far riaccendere la passione con Martha, la sua ex fidanzata, baciandola.

Beyond Paradise: il cast

Abbiamo visto la trama di Beyond Paradise, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kris Marshall: Humphrey Goodman

Sally Bretton: Martha Lloyd

Zahra Ahmadi: Esther Williams

Dylan Llewellyn: Kelby Hartford

Felicity Montagu: Margo Martins

Jamie Bamber: Archie Hughes

Barbara Flynn: Anne Lloyd

Quante puntate

Quante puntate sono previste su Canale 5 di Beyond Paradise? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi). La prima mercoledì 23 agosto 2023; la terza e ultima mercoledì 6 settembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 23 agosto 2023

Seconda puntata: mercoledì 30 agosto 2023

Terza puntata: mercoledì 6 settembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Beyond Paradise in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.