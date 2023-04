Chi è Bettina Castioni, la moglie di Jerry Calà ospite a Domenica In

Chi è Bettina Castioni, la moglie di Jerry Calà ospite a Domenica In durante la puntata di oggi, 2 aprile 2023? Bettina Castioni è nata a Brescia nel 1969 e ha 54 anni di età. E’ una nota imprenditrice, moglie del regista e attore Jerry Calà.

Bettina Castioni ha conosciuto Jerry in una vacanza in Sardegna nel 2001 e tra i due è stato subito colpo di fulmine. Si sono sposati nel settembre 2022 e l’anno successivo è nato il loro unico figlio, Johnny. L’attore ha chiesto a Bettina di sposarlo davanti a tutti i loro amici al termine di uno spettacolo. Jerry ha rivelato in passato di aver capito fin dai primi momenti che Bettina sarebbe stata la donna della sua vita.

Come detto, Bettina nella vita fa l’imprenditrice. Di lei non si sa quasi nulla poiché è molto riservata e, nonostante la popolarità di suo marito, ha sempre cercato di tenersi lontana dal mondo della televisione e soprattutto dai gossip. E’ noto che abbia un buon rapporto con l’ex di Jerry Calà, Mara Venier.

L’infarto di Jerry Calà

“L’infarto è stato inaspettato. Ho sentito un peso fortissimo allo stomaco, ho pensato fosse un’indigestione perché avevo mangiato in fretta dopo una giornata di lavoro al freddo, poi ho capito che c’era qualcosa di più”, ha raccontato Jerry Calà a Domenica In. Fondamentale il soccorso immediato. “Grazie al tempestivo intervento del 118 e alla collaborazione dell’hotel dov’ero e del produttore del film, sono arrivati subito i soccorsi. Mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma, ma il dolore non passava”. Quindi il trasferimento in clinica e l’operazione. Al termine, una volta uscito dalla sala operatoria, Jerry ha voluto avvisare la moglie e il figlio. “Una decisione voluta per evitare di farli impensierire più del dovuto”, ha confermato l’attore.