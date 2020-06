Bersaglio mobile: anticipazioni oggi, 16 giugno 2020

Bersaglio mobile: anticipazioni oggi | Enrico Mentana

Questa sera, martedì 16 giugno 2020, alle ore 21,20 su La7 va in onda Bersaglio mobile, programma di approfondimento condotto dal direttore del Tg di La7, Enrico Mentana. Di cosa si parlerà stasera? Quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Enrico Mentana stasera affronterà la strettissima attualità, sia italiana sia internazionale, toccando i temi principali del momento: la mancata chiusura dell’ospedale di Alzano Lombardo (primi indagati?), la pandemia, la crisi economica legata al Covid 19, il tema “Venezuela” che sta agitando le acque intorno al Movimento 5 Stelle, le proposte dell’opposizione di governo, gli Stati Generali di Conte e il suo futuro eventuale nel mondo della politica. Il tutto senza tralasciare l’ondata di revisionismo che sta sfociando in atti vandalici nel mondo. Insomma, si prospetta tanta carne al fuoco stasera a Bersaglio mobile.

Dove vedere il programma in tv e live streaming

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi, 16 giugno 2020, ma dove è possibile vedere Bersaglio mobile in diretta tv e live streaming? Il programma di Enrico Mentana va in onda in prima serata su La7. Sarà possibile seguirlo in live streaming anche tramite il sito di La7.

Potrebbero interessarti Vittorio Sgarbi scoppia in lacrime in diretta tv: “Non doveva morire” Nero a metà: il 24 giugno la sesta e ultima puntata della prima stagione EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni oggi, 16 giugno