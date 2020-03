Benvenuti al Nord, il film con Claudio Bisio: trama, cast, trailer e streaming

Ricordate tutti Benvenuti al Sud, il film in cui il personaggio di Claudio Bisio deve trasferirsi in provincia di Napoli per lavoro? Da quel momento la sua vita è cambiata, ha conosciuto nuovi amici ma Milano torna a chiamarlo ed è da qui che parte il plot del film Benvenuti al Nord. Arrivato in sala nel 2012, il film è diretto sempre da Luca Miniero. Il primo film non era altro che il remake del film francese Giù al Nord, del 2008, ma la versione italiana è stata realizzata con la tecnicah shot-for-shot, ripercorrendo soltanto in parte la trama e i dialoghi del film originale.

Vediamo di cosa parla Benvenuti al Nord, chi vediamo nel cast e dove possiamo seguire il film, in tv e in streaming.

Benvenuti al Nord, la trama del film

Sono passati due anni dal primo film e Alberto e Mattia conducono una vita normale. Alberto vive a Milano e dirige un ufficio postale, mentre Mattia è un postino di Castellabate, vive con la madre insieme a sua moglie Maria e il figlio Edison. La convivenza tra moglie e suocera prosegue a singhiozzi al punto che Maria, stufa, sceglie di lasciare il marito. Mattia, per riconquistarla, le fa credere che si è trasferito a Milano, per dimostrarle di essere diventato un uomo maturo che sa badare a se stesso. Quello partito per scherzo diventa presto realtà. Mattia viene trasferito al Nord e finisce a Milano, nell’ufficio postale di Alberto, che gli offre anche ospitalità a casa propria.

Purtroppo anche Alberto sta vivendo un periodo di crisi con sua moglie Silvia, la donna si sente trascurata perché Alberto, investito da nuove responsabilità, è sempre assente a casa. Silvia, stanca delle solite storie, allora lo lascia e se ne va. Alberto e Mattia si ritrovano improvvisamente da soli, senza famiglia ed entrambi dovranno affrontare i loro problemi: Alberto dovrà imparare ad apprezzare di più il tempo da trascorrere in famiglia e Mattia dovrà imparare a crescere. A complicare però la sua vita già difficile ci penserà Maria e il resto della famiglia di Mattia, che arrivano a Milano per vedere come se la sta cavando con la sua nuova vita.

La trama e il finale di Benvenuti al Nord

Benvenuti al Nord, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast della commedia? Partiamo dai protagonisti, Claudio Bisio e Alessandro Siani, due volti importanti del cinema italiano, la cui comicità con il tempo ha conquistato il pubblico di grande e piccolo schermo. Mentre Bisio interpreta Alberto, Siani invece interpreta l’immaturo Mattia. Al loro fianco vedremo le rispettive consorti, Silvia e Maria, interpretate da Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini.

E ancora nel cast vediamo Paolo Rossi che interpreta Giorgio Palmisan, Giacomo Rizzo che interpreta il Costabile grande, Nando Paone invece interpreta Costabile piccolo. E infine vediamo Nunzia Schiano, Fulvio Falzarano, Salvatore Misticone, Francesco Migliaccio, Francesco Brandi, Ippolita Baldini, Alessandro Vighi, Gianmarco Pozzoli.

Benvenuti al Nord, dove vedere il film: tv e streaming

Il film Benvenuti al Nord va in onda questa sera, 19 marzo 2020, in prima tv e in prima serata su Canale 5. La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, 19 marzo 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Potrebbero interessarti Don Matteo 13 si farà? Le indiscrezioni sulla prossima stagione Questi fantasmi: i personaggi di Eduardo De Filippo per la sua commedia Attacco al potere: cast e personaggi del film con Gerard Butler

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Poveri ma ricchi è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming