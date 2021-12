Benedizione Urbi et Orbi streaming e diretta tv: dove vederla, Papa Francesco, Natale 2021

Oggi, sabato 25 dicembre 2021, alle ore 12 nel giorno di Natale Papa Francesco impartisce la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, con il suo tradizionale messaggio natalizio. Appuntamento alle ore 12 da Piazza San Pietro. Ma dove vedere la Benedizione Urbi et Orbi per il Natale 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

La benedizione verrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre 2021 (giorno di Natale), alle ore 12 in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre), Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD) e Tv2000 (canale 28). Un appuntamento molto importante, in diretta in mondovisione, con la Benedizione alla città e al mondo. Anche le principali reti all-news come Rai News 24 e SkyTg24 seguiranno l’evento con Papa Francesco in diretta.

Benedizione Urbi et Orbi in live streaming

Non solo tv. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.it o Mediaset Play dalle ore 11,55 e sulle pagine Facebook e YouTube di Vatican News.

Cosa è e cosa significa

Abbiamo visto dove vedere la Benedizione Urbi et Orbi in diretta tv e live streaming, ma cosa è, cosa significa? Urbi et Orbi è una locuzione latina che significa “Alla città (di Roma) e al mondo” (letteralmente: all’Urbe e all’Orbe). Al giorno d’oggi tale formula viene utilizzata nelle bolle papali, altri documenti pontifici, messaggi e benedizioni dirette ai fedeli di Roma e del mondo intero. Nel linguaggio quotidiano Urbi et Orbi può essere usato in tono scherzoso per denotare qualcosa detto o pubblicato ai quattro venti, facendolo sapere a tutti. La benedizione apostolica Urbi et Orbi è la prima benedizione pubblica di un Papa subito dopo la propria elezione al soglio pontificio. Viene inoltre impartita dal pontefice nei giorni di Natale e Pasqua. Alla benedizione è annessa l’indulgenza plenaria, la quale comporta la remissione di tutte le pene dovute per i peccati per i fedeli presenti in piazza San Pietro e per coloro che la ricevono tramite i vari mezzi di comunicazione sociale, alle solite condizioni (animo sgombro dall’attaccamento al peccato anche veniale, confessione e comunione entro gli otto giorni prima o dopo, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice).