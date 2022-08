Belle e Sebastien – L’avventura continua: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 8 agosto 2022, va in onda Belle e Sebastien – L’avventura continua su Rai 1. Si tratta del sequel di Belle e Sebastien uscito nel 2015 e diretto da Christian Duguay. Come il precedente, anche questo è tratto dalla serie di romanzi di Cecile Aubry. Scopriamo la trama e il cast.

Trama

Si parte dalla trama, ambientata nel 1945. La guerra è finita e Sebastien adesso va a scuola a Saint Martin in compagnia di Belle e Cesar. Attende il ritorno di Angelina dal fronte ma, prima di rientrare in Francia, il suo aeroplano precipita e pare che non ci siano superstiti. Sebastien però non ci crede e, con il supporto di Cesar, decide di chiedere ad un pilota di sorvolare la zona dell’impatto e capire se Angelina sia ancora viva. Ma prima di partire Sebastian si intrufola sul velivolo con Belle e parte con Pierre, l’enigmatico pilota che poi si rivelerà essere suo padre biologico.

Belle e Sebastien – L’avventura continua: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast. Di seguito vediamo quali sono gli attori e i personaggi del sequel:

Félix Bossuet: Sebastien

Tchéky Karyo: Cesar

Thierry Neuvic: Pierre

Margaux Châtelier: Angelina

Urbain Cancelier: il Sindaco

Thylane Blondeau: Gabriela

Streaming e TV

Dove vedere Belle e Sebastien – L’avventura continua in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, lunedì 8 agosto 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.