Bella festa: le anticipazioni e gli ospiti dello speciale su Rai 2 in onda il 26 dicembre 2024 con Pierluigi Diaco

Questa sera, 26 dicembre 2024 (Santo Stefano), va in onda lo speciale in prima serata Bella Festa su Rai 2 con Pierluigi Diaco. Il conduttore porta in prima serata su Rai 2 con due speciali natalizi lo show di Bella Ma, in onda nel pomeriggio. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Durante le festività natalizie Pierluigi Diaco porterà in prime time il sul Bella ma’ con due appuntamenti denominati Bella festa. Saranno due serate d’intrattenimento dedicate alla famiglia italiana con prestigiosi ospiti. Nella puntata di oggi, 26 dicembre, Santo Stefano, ci saranno il nonno d’Italia Lino Banfi con sua figlia Rosanna.

Quindi l’attrice e doppiatrice Simona Izzo insieme alla nipote Alice. La conduttrice ed attrice romana Flora Canto con sua nonna. Spazio poi alla storica conduttrice salutista della tv italiana Rosanna Lambertucci con sua figlia Angelica. Ci sarà poi la partecipazione di Christian De Sica e per fare festa la musica dell’Orchestra spettacolo Casadei. Non mancherà il momento dedicato al gioco con il tombolone di Rossella Erra.

Streaming e tv

Potete seguire Bella Festa in diretta tv e in streaming su Rai 2 il 26 dicembre 2024 e il 2 gennaio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play.