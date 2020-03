Bella da morire: trama seconda puntata, le anticipazioni

BELLA DA MORIRE TRAMA – Questa sera, 22 marzo 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda la seconda puntata di Bella da morire, la fiction Rai con Cristiana Capotondi. Ma qual è la trama della seconda puntata? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni seconda puntata

Cosa succede stasera in Bella da morire? Vediamo nel dettaglio le anticipazioni sui due episodi in programma:

Bella da morire, Episodio 3: la trama

Eva (Cristiana Capotondi) e Marco (Matteo Martari) interrogano Graziano Silvetti, agente di Gioia (Giulia Arena) e suo amante. Grazie a ulteriori analisi sulle medicine che Gioia assumeva regolarmente, viene ristretto l’orario della sua morte. Sergio vorrebbe comprare un regalo di compleanno a Matteo, ma Rachele gli impedisce di vederlo. Alla festa di Matteo non si presenta nessuno eccetto Sergio, che conquista il nipote.

Bella da morire, Episodio 4: la trama

L’alibi di Graziano Silvetti, agente di Gioia, vacilla. La testimonianza della sua donna delle pulizie, estorta da Eva con metodi poco ortodossi, conduce all’arresto dell’uomo. Davanti al rimprovero di Eva per un incidente stradale che mette a rischio Matteo, Rachele rivela che suo figlio è il frutto di uno stupro.

Cosa è successo nella prima puntata

La trama della prima puntata di Bella da morire: abbiamo conosciuto Eva Cantini, ispettrice di polizia che ha fatto ritorno nella sua città natale, Lagonero, per aiutare sua sorella Rachele, una mamma single che sta attraversando un momento delicato della sua vita. L’arrivo di Eva in commissariato però non è stato ben visto da tutti. Quando incontra Claudio Scudieri, che si presenta in commissariato per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, un’aspirante showgirl, Eva ha il sospetto che quella ragazza non sia semplicemente scomparsa, eppure sembra essere l’unica a vederla in quel modo.

Eva, che nella sua carriera si è sempre occupata di ragazze scomparse, sa per esperienza che nessuna di loro scappa volontariamente. Per questo, Eva si batte affinché possa seguire la pista a modo proprio e il procuratore Capo Giuditta Doria le consente di avviare un’indagine. Gioia a quel punto diventerà la sua ossessione, come tante altre donne scomparse prima di lei. Il lavoro di Eva sarà rafforzato dalla presenza di Marco Corvi, un collega nonché vecchia conoscenza. Ma chi è il primo sospettato d’omicidio? Le ricerche puntano al marocchino Amir, l’ultimo ad aver parlato con Gioia, ma il ragazzo viene rilasciato per mancanza di prove e sparisce nel nulla…

Bella da morire: dove vedere la fiction in tv e streaming

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Bella da morire, ma dove sarà possibile vedere la fiction? La serie tv va in onda oggi, 22 marzo 2020, dalle ore 21:25 su Rai 1. Sarà possibile seguire i due episodi della serie tv in live streaming su RaiPlay.it.