Bella così, il testo della canzone (cover) cantata da Mydrama a X Factor 2020

Qual è il testo di “Bella così” di Chadia Rodriguez e Federica Carta, la canzone (cover) cantata da Mydrama nel corso della seconda puntata dei Live di X Factor 2020? Di seguito il testo intonato dalla giovane artista delle Under donne stasera, 5 novembre 2020:

Piacere mi chiamo Donna

Convivo col difetto e con la vergogna

Se giro con i tacchi e la gonna corta

Se sono troppo magra o troppo rotonda

Mi hanno chiamato secca e balena

Gridato in faccia e sussurrato alla schiena

Mi hanno dato della suora, della troia, della scema

Senza trucco, senza smalto e crema

Io mi piaccio così

E se mi va di farlo, faccio così

In fondo le parole sono parole

E un giorno spariranno senza rumore

Con i capelli fuori posto

Senza vestiti belli addosso

Anche al buio c’è una luce che ti illumina

Perché tu sei bella così

Perché tu sei bella così

C’è sempre qualcuno che ti aspetta

Ed ai suoi occhi sei perfetta

Ed un giorno capirai quant’eri stupida

Perché sei bella così

Perché tu sei bella così

Piacere mi chiamo Chadia

Sono sempre stata una tipa strana

Sono cresciuta sola in mezzo alla strada

Senza fare la ladra né la puttana

Ho fatto una corazza, un’armatura

Che mi protegge dalla gente, dalla paura

Io non avevo il seno grosso né la statura

Il corridoio della scuola era una tortura

Mi hanno chiamato povera e fischiando

In branco mai da soli, poi piango

E mi devono soldi e rispetto

Mi guardo gonfiando il petto allo specchio

Con i capelli fuori posto

Senza vestiti belli addosso

Anche al buio c’è una luce che ti illumina

Perché tu sei bella così

Perché tu sei bella così

C’è sempre qualcuno che ti aspetta

Ed ai suoi occhi sei perfetta

Ed un giorno capirai quant’eri stupida

Perché sei bella così

Perché tu sei bella così

Devi soltanto sembrare te stessa

Né una regina né una principessa

Solo chi non ti ama ti vuole diversa

Perché tu sei bella così, bella così

Sarà così per sempre dalla prima volta

Ti pagheranno caro, tanto chi disprezza compra

Se a loro non vai bene in fondo non è tua la colpa

Perché tu sei bella così, yalla

Con i capelli fuori posto

Senza vestiti belli addosso

Anche al buio c’è una luce che ti illumina

Perché tu sei bella così

Perché tu sei bella così

C’è sempre qualcuno che ti aspetta

Ed ai suoi occhi sei perfetta

Ed un giorno capirai quant’eri stupida

Perché sei bella così

Perché tu sei bella così

Come si vota

Vi è piaciuta l’esibizione di Mydrama con Bella così? Ecco come si vota per i concorrenti di X Factor 2020. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

