La Guardia di Finanza ci spieghi perché ha fatto salire un’inviata di Barbara D’Urso sull’elicottero

Quando inizi a perdere un po’ di pubblico, in qualche modo devi cercare di riportarlo a casa. Escludendo il porta a porta, perché (ammettiamolo) è un po’ cheap, forse l’idea di inseguire gli spettatori con un elicottero della Guardia di Finanza può essere una strada. Un po’ tortuosa e invisa ai più (sui social gliene hanno scritte di tutti i colori); probabilmente insolita. Ma senza dubbio spettacolare. E quindi tutta da provare.

Deve averci pensato Barbara D’Urso, che ieri a Pomeriggio 5 ha mandato in onda un collegamento da Venezia con una sua inviata piazzata su un elicottero dei finanzieri a volo radente sulla Laguna.

A fare che cosa, direte voi? Beh, ma è chiaro: a inseguire un tizio che camminava (e poi correva: mi sarei spaventato anch’io, dico la verità) da solo sulla spiaggia. In sovraimpressione ci si riferiva apertamente all’emergenza Covid-19 ma mancava soltanto un bel titolone con cararatteri di scatola lampeggianti: “CORONAVIRUS, PASQUETTA DI SANGUE”. Peccato, ma pare che gli autori ci stiano lavorando per il futuro.

La sovraeccitata giornalista (si immagina) di Videonews, la testata che realizza il programma, ha chiamato la conduttrice con fare concitato, manco se avessero intercettato un pericoloso latitante: “Barbara Barbara, allora: l’elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando, quindi ora lo stiamo inseguendo, non so se si può vedere… I finanzieri hanno iniziato a correre, perché lui si sta allontanando tra le case… Eccolo lì, vedi Barbara… Andrea inquadra!” intima l’inviata provvista di guanti e mascherina al suo cameraman.

Il video dell’inseguimento in spiaggia a Venezia, ripreso da Pomeriggio cinque in diretta tv:

“Ecco Barbara, Barbara! L’uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!”. È un film poliziesco? No. È Barbara D’Urso con #pomeriggio5. Incredibile pic.twitter.com/OyVyuotPhY — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 13, 2020

E sono proprio questi momenti, quelli in cui ti mancano tanto i sempre provvidenziali cecchini appostati fra i tetti, che ti domandi dove hai sbagliato nella vita. Ma ecco che la prontissima cronista sposta subito l’attenzione altrove: “E giù ci sono i Poliziotti che stanno bloccando altre persone!”. Come a dire: anche se questo criminale di runner solitario ci scappa, qualche scalpo lo portiamo comunque a casa.

In tutto questo Carmelita (che dopo il suo “Eterno riposo” recitato in diretta con Matteo Salvini si trova a dover fare i conti con una petizione aperta su Change.org contro la sua tv arrivata a oggi all’incredibile cifra di 465mila firmatari) commentava con aria grave: “Sì, lo sto vedendo…”. Compiacendosi poco prima del bel posizionamento della sua fidata inviata: “Siamo sull’elicottero della Guardia di Finanza che è proprio lì a fare cosa? A controllare…”, ecc. ecc.

Potrebbero interessarti Coronavirus, polemiche su Pomeriggio cinque: ripreso in diretta tv l’inseguimento di un pedone in spiaggia Ascolti tv lunedì 13 aprile 2020: Montalbano, Speciale Rock Economy, Jurassic Park Speciale Rock Economy streaming e tv: dove vedere lo show di Adriano Celentano

Ora, se vi state domandando (come tanti) perché un elicottero delle Fiamme Gialle si presti a ospitare a bordo un’emissaria di Barbara D’Urso per dare vita a questo teatrino molto pulp e poco fiction che sta fra la Corea de Nord e il film d’azione de noantri, francamente ce lo domandiamo anche noi. Ma ci sarà sicuramente una spiegazione. Magari la GdF con una letterina ce lo racconta.

Il futuro per il resto è ancora tutto da scrivere: si può ipotizzare per le prossime puntate un bombardamento del passante con i droni, stile “Homeland”. Presenta molti vantaggi, teatralmente: immagine a 4K (o superiore), grande impatto visivo e di certo una riduzione dei costi del personale. Aspetto al quale le aziende in questo periodo sono molto sensibili. Tanto il commento lo fa Barbarella da studio. Lei è brava assaje. In attesa del video tutorial dell’estate: “Far brillare il potenziale positivo asintomatico”. Il must sulle spiagge per l’estate 2020.

Leggi anche: 1. Pregliasco a TPI: “L’estate al mare? Irreale. Siamo ancora nella fase 1” / 2. Coronavirus, l’epidemia potrebbe durare fino ad agosto: trascorreremo l’estate in casa? / 3. Coronavirus, l’esperto di pandemie Vespignani: “Il virus continuerà a circolare anche in estate”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI