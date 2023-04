Chi era Barbara Devita, la moglie di Maurizio Mattioli, ospite a Oggi è un altro giorno. Cause morte, malattia, incidente, figli, età, anni, carriera

Barbara Devita era la moglie di Maurizio Mattioli, il grande attore romano ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Quali furono le cause della morte della moglie? La donna morì il 16 ottobre 2014, dopo essere rimasta paralizzata per sette anni a causa di un incidente stradale. Anche di questo drammatico episodio parlerà Mattioli da Serena Bortone.

La donna soffriva da tempo dopo l’incidente e le sue condizioni fisiche erano peggiorate nel corso degli anni, fino al decesso. Un dolore immenso per Maurizio Mattioli, un attore comico che siamo abituati a vedere sempre ironico e sorridente: “L’incidente di mia moglie è stato un colpo terribile, mi è cascato tutto addosso. Ero a casa ed ero preoccupato perché mia moglie doveva tornare a casa nel pomeriggio ma ancora non si vedeva. Poi quella chiamata dei carabinieri: ‘deve venire subito in caserma’, mi hanno detto. E allora ho capito che era successo qualcosa di terribile. Barbara ha avuto un incidente sette anni fa ed è rimasta paralizzata e da lì è cominciato il calvario. Abbiamo girato l’Italia alla ricerca di una soluzione, abbiamo trovato brave persone e tanti millantatori, ma le ho volute provare tutte, senza lasciare nulla di intentato. Mia moglie è scomparsa il 16 ottobre, dopo aver sofferto ingiustamente per sette anni. Mi fa paura la solitudine. Cos’è la solitudine? Sapere che torni a casa e hai la certezza che non c’è nessuno.

Io sono un uomo di fede, la morte ci può stare, ma la sofferenza non la capisco. Le piaghe, le ferite che non si rimarginavano a causa del diabete, lei mi guardava e mi faceva capire che voleva andarsene, voleva smettere di soffrire, forse sarebbe stato meglio morisse qualche giorno prima. E io stavo lì e non potevo fare nulla. Avrei spaccato il mondo per non farla soffrire e invece ero impotente. Stiamo ricominciando a vivere un po’, adesso: purtroppo, o per fortuna, la vita prosegue e va avanti. Però ci sono stati gli amici, esistono persone che possono farti soffrire un po’ di meno standoti vicino in maniera sincera: io, grazie a Dio, le ho avute. Prego di rivederla, anzi mi convinco sempre di più che la rivedrò…”, ha raccontato Maurizio Mattioli parlando della moglie Barbara Devita.

Per l’attore è stata dura veder soffrire la moglie, che era lucida e quindi sapeva di non avere speranza. Pian piano ha ricominciato a vivere, anche grazie agli amici e alle persone più care, come i fratelli Vanzina. Nei mesi scorsi Maurizio Mattioli ha raccontato anche di una frequentazione con una donna, senza però rivelarne l’identità, del resto è sempre stato molto riservato. “Sono in una fase di pensiero forte nei confronti di una situazione. Che mi sta piacendo”. Mattioli e la moglie Barbara Devita erano sposati dal 1977 e non hanno avuto figli.

L’accusa per droga

L’attore visse un altro momento molto difficile, quando anni fa venne arrestato per spaccio di cocaina: rimase in carcere un mese, ma poi fu assolto. “Un mese a Poggio Reale e da incensurato, assolto in primo grado dopo appena quindici minuti di processo. Una follia totale. E una batosta che poteva azzerarmi”, disse al Fatto Quotidiano nel 2018. In quell’indagine furono coinvolti altri vip, ma lui riuscì a dimostrare la sua innocenza: “Io ero solo un cretino che qualche volta l’ha provata, mai venduta , mai spacciata, come poi hanno capito gli inquirenti”.