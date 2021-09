Ballo Ballo: il film sui successi di Raffaella Carrà stasera su Rai 1. Trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, sabato 4 settembre 2021, su Rai 1 in prima visione va in onda Ballo Ballo, il musical sulle canzoni di Raffaella Carrà, la grande showgirl scomparsa a 78 anni. Si tratta di una commedia musicale firmata da Nacho Álvarez e proposta questa sera dalle 21.25. A precedere il film, una puntata speciale di Techetechetè interamente dedicata alla regina della tv italiana. Ecco la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Ballo ballo.

Trama

Maria è una ragazza spagnola che, dopo aver lasciato il suo fidanzato sull’altare a Roma, decide di tornare nella sua terra natia. All’aeroporto di Madrid, quasi per caso, inizia a lavorare come hostess di terra. Per riconsegnare una valigia a un passeggero, si ritrova all’interno di uno studio televisivo dove la ragazza riesce a coronare il suo sogno entrando nel corpo di ballo di un noto programma televisivo. Tutto sarà accompagnato dalle canzoni di Raffaella Carrà. Ballo Ballo è una commedia musicale ispirata alle canzoni della mitica Raffaella Carrà, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 5 luglio 2021. Il film, recitato in spagnolo, racconta di una ragazza che nei primi Anni 70 cerca di entrare nel corpo di ballo di uno show tv. Alla fine ce la farà, e tutto il mondo potrà ammirare la sua bravura e il suo talento.

Ballo Ballo: il cast del film

Il musical che omaggia i grandi successi di Raffaella Carrà vede come protagonisti Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Natalia Millán, Pedro Casablanc. La regia è di Nacho Álvarez. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Ingrid García-Jonsson nei panni di María

Verónica Echegui nei panni di Amparo

Fran Morcillo nei panni di Lucas

Fernando Guallar nei panni di Pablo

Pedro Casablanc nei panni di Celedonio

Carlos Hipólito nei panni di Ismael

Natalia Millán nei panni di Rosa

Giuseppe Maggio nei panni di Massimiliano

Fernando Tejero nei panni di Chimo

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Ballo ballo, su Rai 1 in prima visione questa sera.

Streaming e tv

Dove vedere Ballo ballo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.