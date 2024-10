Ballando con le Stelle, il cachet di Barbara D’Urso: quanto guadagna per l’ospitata

Sabato 5 ottobre Barbara D’Urso tornerà in tv partecipando come ballerina per una sera a Ballando con le Stelle, lo show in prima serata di Rai Uno. Per la sua ospitata, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, scaricata l’anno scorso da Mediaset, avrà un ricco cachet: 70mila euro.

A rivelarlo è Dagospia, sempre ben informato quando si tratta dei dietro le quinte del mondo dello spettacolo: “Per averla – scrive il sito di Roberto D’Agostino – Milly Carlucci ha spinto sull’acceleratore, ha smosso mari e monti”.

Non solo: la partecipazione a Ballando con le Stelle potrebbe essere il preludio a un ingaggio della D’Urso da parte della Rai: “C’è chi accenna alla possibilità di quattro prime time per inizio 2025 o addirittura uno sbarco nel daytime per la prossima stagione (avvisate Matano e Venier!). Per ora suggestioni e poco più”, scrive Dagospia, secondo cui “a Viale Mazzini si mormora che dietro l’ospitata della conduttrice a Ballando con le Stelle ci sia lo zampino di TeleMeloni, un ceffone in faccia a Pier Silvio Berlusconi”.

Ballando con le Stelle, la polemica tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Negli studi della Rai, l’ex conduttrice Mediaset troverà come giurata Selvaggia Lucarelli, con cui notoriamente non corre buon sangue. La giornalista del Fatto Quotidiano è stata interpellata sulla presenza nello show di Barbara D’Urso e ha dato una risposta ironica ma pungente: “Sabato non ci sono purtroppo, so che dispiacerà alla ballerina per una notte, però sono cose che capitano. Lei fa danza, io faccio pilates. Ognuno ha i suoi impegni, improrogabili per giunta!”, ha detto a un inviato del programma Rai La volta buona. Ma poi ha fatto capire che siederà regolarmente al banco della giuria: “Seh.. Le piacerebbe!”.

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha però già fatto sapere che non vuole polemiche: “Ho invitato Barbara D’Urso anni fa, ma non siamo riusciti ad averla”, ha spiegato. “Ci siamo sempre tenute in contatto e quest’anno si è ripresentata l’occasione. L’abbiamo invitata perché è un personaggio importante ed ha una presenza carismatica con il suo pubblico di riferimento”, ma la sua presenza – ha sottolineato Carlucci, non deve “creare polemiche”.

