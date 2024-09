Ballando con le stelle 2024: i ballerini (maestri) della nuova edizione, ballerine, cast, coppie. Ecco chi sono

Quali sono i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2024? Tra i maestri della 19esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, troviamo diversi volti noti e qualche new entry. A loro il compito di portare i rispettivi concorrenti vip della coppia a esibirsi nelle varie prove di ballo con cui si sfideranno ogni sabato sera nel programma di Rai 1. Tornano in pista: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Luca Favilla e Angelo Madonia. I nuovi maestri, invece, sono: Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Sophia Berto. Non scenderanno quest’anno in pista invece Moreno Porcu, Samuel Peron e Lucrezia Lando, mentre Simone Casula accompagnerà i ‘ballerini per una notte’.

Abbiamo visto i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2024, ma quali sono le coppie (abbinamenti) formate con i concorrenti in gara? Eccole (concorrente-maestro):

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Alan Friedman e Giada Lini

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Tommaso Marini e Sophia Berto

Federica Nargi e Luca Favilla

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Furkan Palali e Erica Martinelli

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2024 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare con il ripescaggio, in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.