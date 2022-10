Ballando con le stelle 2022, eliminati: chi è stato eliminato dopo la quarta puntata, 29 ottobre

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2022 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 29 ottobre 2022, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata della 17esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. La presentatrice chiama centro pista Enrico Montesano, Ema Stokholma, Giampiero Mughini e Paola Barale con i rispettivi maestri di ballo. Enrico Montesano e Ema Stokholma sono i più votati dal pubblico e ottengono così 10 punti bonus, mentre Giampiero Mughini e Paola Barale sono i meno votati e la prossima settimana scenderanno in pista con un Malus di 10 punti.

Nessun eliminato quindi nella quarta puntata di Ballando.

LA CLASSIFICA

Di seguito la classifica della terza puntata di Ballando con le stelle 2022:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 68 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 61 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 54 punti Gabriel Garko e Giada Lini 52 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 48 Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 46 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 39 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 36 punti Paola Barale e Roly Maden con 31 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 26 punti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 25 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando con 20 punti

Concorrenti

Abbiamo visto gli eliminati della quarta puntata di Ballando con le stelle 2022, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 13 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:

Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina

Gabriel Garko-Giada Lini

Giampiero Mughini-Veera Kinnunen

Alex Di Giorgio-Moreno Porcu

Ema Stokholma-Angelo Madonia

Iva Zanicchi-Samuel Peron

Dario Cassini-Lucrezia Lando

Paola Barale-Roly Maden

Enrico Montesano-Alessandra Tripoli

Marta Flavi-Simone Arena

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca

Alessandro Egger-Tove Villfor

Rosanna Banfi-Simone Casula

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie e gli eliminati di Ballando con le stelle 2022 oggi (29 ottobre 2022), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dall’8 ottobre 202. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.