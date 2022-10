Ballando con le stelle 2022: i ballerini (maestri) della nuova edizione. Ecco chi sono

Quali sono i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2022? Tra i maestri della 17esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, c’è il rientro di Veera Kinnunen dopo la maternità e quello di Angelo Madonia, che avevamo conosciuto nella terza edizione dello show in coppia con Pamela Camassa e poi come compagno di ballo di alcune ballerine per una notte nelle successive edizioni. C’è poi l’arrivo di cinque nuovi professionisti: Pasquale La Rocca, italianissimo vincitore di due edizioni irlandesi e una belga di “Ballando con le stelle”, Simone Casulo, vincitore di due campionati mondiali di show dance, Roly Maden, cubano ma italiano di adozione, il siciliano Simone Arena e Moreno Porcu dalla Sardegna. Abbiamo visto i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2022, ma quali sono le coppie (abbinamenti) formate con i concorrenti in gara? Eccole (concorrente-maestro):

Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina

Gabriel Garko-Giada Lini

Giampiero Mughini-Veera Kinnunen

Alex Di Giorgio-Moreno Porcu

Ema Stokholma-Angelo Madonia

Iva Zanicchi-Samuel Peron

Dario Cassini-Lucrezia Lando

Paola Barale-Roly Maden

Enrico Montesano-Alessandra Tripoli

Marta Flavi-Simone Arena

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca

Alessandro Egger-Tove Villfor

Rosanna Banfi-Simone Casula

Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2022 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.