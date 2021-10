Ballando con le stelle 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2021, la sedicesima edizione del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci? Come di consueto, si tratta di 10 puntate, tutte in diretta dal 16 ottobre 2021, ogni sabato dalle 20.35. In tutto 13 vip pronti a cimentarsi con il ballo, accompagnati da ballerini professionisti, e che verranno valutati dalla giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 16 ottobre 2021

Seconda puntata. sabato 23 ottobre 2021

Terza puntata: sabato 30 ottobre 2021

Quarta puntata: sabato 6 novembre 2021

Quinta puntata: sabato 13 novembre 2021

Sesta puntata: sabato 20 novembre 2021

Settima puntata: sabato 27 novembre 2021

Ottava puntata: sabato 4 dicembre 2021

Nona puntata: sabato 11 dicembre 2021

Decima puntata: sabato 18 dicembre 2021

Durata

Ma quanto dura ogni puntata di Ballando con le stelle 2021? Appuntamento in prima serata ogni abato dal 16 ottobre 2021 alle ore 20.35, subito dopo il Tg1. Ogni puntata dura circa 4 ore, pubblicità comprese. La chiusura infatti è prevista intorno a 00.30.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Ballando con le stelle, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda ogni sabato sera alle ore 20.35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay.it è possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.