Ballando con le Stelle 2021: come si vota, televoto, social, regolamento

BALLANDO CON LE STELLE 2021 COME SI VOTA – La sedicesima edizione di Ballando con le stelle 2021 inizia sabato 16 ottobre 2021 e ci farà compagnia per dieci settimane. In tutto tredici concorrenti vip si sfideranno a colpi di danza, affiancati da altrettanti ballerini professionisti. A giudicare le loro esibizioni la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata dalla irriducibile Carolyn Smith. Al loro parere farà da contraltare anche quest’anno una “giurata del popolo”, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali del programma. Come si vota a Ballando con le stelle 2021? Di seguito il regolamento.

Come detto il pubblico da casa potrà votare le proprie coppie preferite e decretare le eliminazioni attraverso l’uso dei social. “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi ai classici codici del televoto, si potrà votare tramite i social, quindi gratis.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti e attraverso i quali è possibile votare. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:

Quante puntate

Abbiamo visto come votare, ma quante puntate sono previste per la nuova edizione di Ballando con le stelle? Come di consueto, si tratta di dieci puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 16 ottobre 2021 alle ore 20.35, subito dopo il Tg1, Ecco la programmazione completa: (attenzione, potrebbe variare).