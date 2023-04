Back to school 2023 streaming e diretta tv: dove vedere il reality di Italia 1, 27 aprile

Dove vedere in diretta tv e in streaming Back to school 2023? Il programma condotto da Federica Panicucci va in onda in prima serata alle ore 21.25 su Italia 1 dal 5 aprile 2023 per sei puntate. In tutto 30 concorrenti vip che si metteranno alla prova per cercare di superare l’esame di quinta elementare. Saranno affiancati da dei bambini, i maestrini. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Back to school 2023? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Back to school va in onda questa sera, giovedì 27 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Il reality vede il ritorno alla conduzione in prima serata di Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”.

Back to school 2023 streaming live

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il programma sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i contenuti in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming, ma quante puntate sono previste per Back to school 2023? In tutto sei, dopo il grande successo della prima edizione. Appuntamento con la conduzione di Federica Panicucci su Italia 1 da mercoledì 5 aprile 2023. Le prime due puntate sono già andate in onda il 25 ed il 27 dicembre 2022 in anteprima su Italia 2 e sul canale Twentyseven. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).