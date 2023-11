Babylon: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, lunedì 13 novembre 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Babylon, film del 2022 scritto e diretto da Damien Chazelle. Ha ricevuto numerose candidature per diversi premi tra cui tre candidature agli Academy Award: Oscar alla miglior colonna sonora (a opera di Justin Hurwitz), Oscar alla migliore scenografia e Oscar ai migliori costumi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Los Angeles del 1926, l’immigrato messicano Manuel Torres aiuta a trasportare un elefante a un baccanale dissoluto, alimentato dalla droga, nella villa di un dirigente dei Kinoscope Studios, Don Wallach. Si invaghisce subito di Nellie LaRoy, una sfacciata e ambiziosa sedicente diva del New Jersey che tenta di imbucarsi all’evento. Mentre sniffano cocaina, Manuel rivela il suo desiderio di far parte di qualcosa di più grande. A un certo punto l’elefante viene fatto camminare in mezzo alla festa distraendo i partecipanti, così Manuel aiuta gli organizzatori a portare via la giovane attrice Jane Thornton, in fin di vita causa overdose durante un atto di urolagnia con l’attore obeso Orville Pickwick.[1]

All’orgia partecipano anche la cantante lesbica sino-americana di cabaret Lady Fay Zhu e il trombettista jazz afroamericano Sidney Palmer. Nellie, che balla in modo provocante e slanciato, viene notata e rapidamente reclutata da Bob Levine, maggiordomo di Wallach, per sostituire Jane in un film della Kinoscope; Manuel incontra e fa amicizia con Jack Conrad, benevolo ma donnaiolo e alcolista divo del cinema, e lo accompagna a casa una volta ubriaco. Il giorno seguente Manuel e Jack si recano sul set di un film in costume medievale in cui è impegnato Jack. Questi, per riconoscenza, oltretutto aiuta Manuel a ottenere lavori da assistente alla Kinoscope, come trovare una nuova cinepresa per girare una scena all’aperto con Jack come protagonista prima del tramonto; così facendo, Manuel scala i ranghi dello studio.

Nellie diventa rapidamente una star, seguita dalla giornalista di pettegolezzi Elinor St. John, che segue anche la carriera di Jack. Nell’ottobre del 1927 Manuel si reca, su incarico di Jack, alla prima del film sonoro Il cantante di jazz a New York, in cerca di nuove idee per la casa di produzione. Lì incontra Nellie, con la quale ricorda la vita prima della fama ed alla quale confessa il suo amore, non ricambiato. Amareggiato, entra così nella sala della première soltanto alla fine della pellicola, quando cominciano i titoli di coda ed il pubblico applaude entusiasta. Manuel telefona subito a Jack per dirgli che, con l’avvento del sonoro, tutto sta per cambiare.

Babylon: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Babylon, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diego Calva: Manuel “Manny” Torres

Margot Robbie: Nellie LaRoy

Brad Pitt: Jack Conrad

Jovan Adepo: Sidney Palmer

Li Jun Li: Fay Zhu

Jean Smart: Elinor St. John

Eric Roberts: Robert Roy

Olivia Hamilton: Ruth Adler

Tobey Maguire: James McKay

Samara Weaving: Constance Moore

Lukas Haas: George Munn

Max Minghella: Irving Thalberg

Katherine Waterston: Ruth Azner

Flea: Bob Levine

Jeff Garlin: Don Wallach

Phoebe Tonkin: Jane Thornton

Streaming e tv

Dove vedere Babylon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 novembre 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.