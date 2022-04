Baby Boss 2 – Affari di famiglia: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 11 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Baby Boss 2 – Affari di famiglia, film d’animazione del 2021 diretto da Tom McGrath. La pellicola è il seguito di Baby Boss (2017). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Trent’anni dopo la nascita di Ted Templeton Jr., suo fratello Tim vive con sua moglie Carol e le loro due figlie, Tabitha di 8 anni e la neonata Tina. Il fratello “boss” Ted Jr. è ora un CEO di successo e non ha tempo da trascorrere con la famiglia del fratello, ma invia loro regali sontuosi. Tabitha ha una tabella di marcia molto intensa a scuola (ad esempio ogni sera ripassa la tavola periodica e conosce il greco) e Tim, che vorrebbe sfruttare la sua immaginazione per giocare con lei, si chiede se la figlia non stia perdendo la propria infanzia. Una notte, riflettendo su ciò, sente qualcosa dalla stanza di Tina: la neonata è un Boss Baby, proprio come Ted una volta, e ha il compito di portare Ted lì per una missione speciale. Tim rimette la figlia a letto, dubitando che Ted verrà, ma Tina lascia un falso messaggio vocale per lo zio attirandolo a casa dei Templeton. La mattina dopo arriva Ted e Tim, che già non ama che il fratello riempia le bambine di regali per compensare la propria assenza, nondimeno cerca di spiegargli che Tina è un Boss Baby. Tina conferma e passa a padre e zio i ciucci magici per visitare la BabyCorp. Con una formula nuova di superlatte poi fa tornare bambini i fratelli Templeton per 48 ore: scopo Tina è farli entrare a scuola di Tabitha per scoprire cosa sta pianificando il dottor Erwin Armstrong, fondatore e preside della scuola alle spalle dei genitori. A scuola, Tim, ora come il suo vecchio io, segue Tabitha nella sua classe mentre il piccolo Ted viene messo con altri bambini. Ted raduna i bambini per aiutarlo a uscire dalla stanza dei giochi in modo che possa andare nell’ufficio di Armstrong per indagare. Anche Tim cerca di essere mandato nell’ufficio del preside interrompendo la lezione, ma viene invece messo in “The Box” per timeout. Ted scopre che Armstrong stesso è un bambino, scappato di casa dopo aver realizzato che era più intelligente dei suoi genitori: il preside ora guadagna creando app per telefoni popolari, e suo piano è sbarazzarsi di tutti i genitori nel B-Day, in modo che non possano più dire ai loro figli cosa fare. Dopo non essere riuscito a contattare la BabyCorp e aver visto che i fratelli si stanno di nuovo allontanando.

Doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Baby Boss 2 – Affari di famiglia, ma quali sono i doppiatori del film? Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli:

Jacopo Venturiero: Timothy Leslie “Tim” Templeton da adulto

Massimo Rossi: Theodore Lindsey “Ted” Templeton

Giò Giò Rapattoni: Tina Templeton

Sara Ciocca: Tabitha Templeton

Federica De Bortoli: Carol Templeton

Alessandro Budroni: Ted Templeton

Rossella Acerbo: Janice Templeton

Massimo Lopez: Erwin Armstrong

Paolo Buglioni: Maghetto

Arturo Sorino: Timothy Leslie “Tim” Templeton da bambino e voce narrante

Valeriano Corini: Nathan

Cecilia Salustri: Meghan

Streaming e tv

Dove vedere Baby Boss 2 – Affari di famiglia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.