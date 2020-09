Baby 3, quando e a che ora esce la nuova stagione su Netflix

Il 16 settembre su Netflix arriva la terza e ultima stagione di Baby, serie italiana prodotta da Fabula Pictures con protagoniste Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Il terzo capitolo, com’è stato annunciato da tempo, sarà l’ultimo e romperà ogni barriera, basta segreti. La vita di Chiara e Ludovica è ormai senza filtri, la loro seconda identità è stata portata allo scoperto e non c’è modo di ripararsi dai giudizi, dalle malelingue, dagli sguardi severi dei genitori. Ci sono anche delle novità nel cast per questa terza stagione, prima tra tutte la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi che interpreta Aurora e avrà un ruolo interessante nella vita di Damiano. Ma a che ora esce Baby 3?

Baby 3, a che ora esce e quando

Come abbiamo già detto, la terza stagione di Baby verrà caricata integrale da Netflix mercoledì 16 settembre 2020. Il terzo capitolo sarà l’ultimo, quindi non verrà realizzata una quarta stagione. A che ora escono gli episodi? Premessa: la terza stagione sarà composta da sei episodi e saranno disponibili tutti sulla piattaforma a partire dalle ore 9:00.

Baby 3, dove guardare la serie tv

Ma dove guardare Baby 3? La serie è un prodotto originale Netflix, per tanto verrà trasmessa soltanto sulla piattaforma streaming. Per accedere, è necessario disporre di un abbonamento oppure, se non l’avete già provata, la possibilità di un mese gratuito.

