Baby 3 arriva su Netflix: trama e cast dell’ultima stagione

Arriva l’ultima stagione di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures in onda il 16 settembre 2020 su Netflix con i restanti sei episodi a conclusione della storia di Chiara e Ludovica.

Baby 3, la trama

In questa stagione la verità è venuta a galla, tutti conoscono l’attività notturna di Chiara e Ludovica e non c’è più modo di nascondersi. E c’è chi non si lascerà sconvolgere dalla novità e chi invece ne diventerà succube. Le ragazze dovranno fare i conti con ciò che hanno fatto, così come le famiglie. L’amicizia tra Chiara e Ludovica verrà messa in discussione e le dinamiche famigliari cambieranno, si incrineranno, non tutti i genitori avranno la stessa reazione in merito alla recente scoperta. In questa stagione vedremo Chiara alle prese con i suoi demoni interiori, gestire le conseguenze delle scelte fatte finora e sottostare al giudizio delle persone comprendendo che fa parte della vita. Ludovica invece si sentirà smarrita, vuole un futuro migliore ora che i 18 anni si avvicinano, ma ha paura di perdere Chiara, la sua migliore amica.

Baby 3, la colonna sonora

A lavorare sulla colonna sonora, come nelle precedenti stagioni, ci sarà ancora una volta Yakamoto Kotzuga, ma ci saranno anche alcune uscite nazionali ed internazionali, come ad esempio i due nuovi singoli di Achille Lauro e Levante, che usciranno proprio il giorno di debutto della serie, mercoledì 16 settembre. Per Achille Lauro esce “Maleducata” che è stata la base del primo trailer di Baby 3, mentre per Levante esce “Vertigine” featuring Altarboy. Nella colonna sonora della serie ascolteremo Afterhours, Billie Eilish, Dark Polo Gang, London Grammar, Nahaze, FKA Twigs.

Baby 3, il cast e il trailer

Tornano i protagonisti della serie Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). New entry di questa ultima stagione Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro). Novità anche dietro la macchina da presa, accanto ad Andrea De Sica (episodio 1) e Letizia Lamartire (episodi 2-4-5-6), troviamo, al suo debutto alla regia, Antonio Le Fosse (episodio 3) del collettivo GRAMS – composto insieme a lui da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol – che ha creato la serie e curato la sceneggiatura di tutte e tre le stagioni.

Baby 3, dove guardare la serie tv

Ma dove guardare Baby 3? La serie è un prodotto originale Netflix, per tanto verrà trasmessa soltanto sulla piattaforma streaming. Per accedere, è necessario disporre di un abbonamento oppure, se non l’avete già provata, la possibilità di un mese gratuito.

