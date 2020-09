Anna Lou Castoldi in Baby 3: cosa sappiamo sulla figlia di Morgan e Asia Argento

Anche Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, recita nella terza e ultima stagione di Baby. La serie, produzione italiana, va in onda su Netflix a partire da mercoledì 16 settembre e porta a termine la storia di Chiara e Ludovica, due ragazze che giocano alle prostitute di donne e vanno al liceo di giorno. La figlia di Morgan è entrata nel cast dell’ultima stagione, il suo personaggio si chiama Aurora e interagisce principalmente con Damiano, l’interesse sentimentale di Chiara. Ma chi è Anna Lou Castoldi?

Chi è Anna Lou Castoldi, la Aurora di Baby 3

Figlia d’arte, Anna Lou Castoldi non poteva non incamminarsi nel mondo dello spettacolo con due genitori come Asia Argento (reduce dall’esperienza di Pechino Express) e di Morgan (come dimenticare la performance a Sanremo 2020?), ancor di più se si sale ancora nell’albero genealogico e ci si imbatte nel nome del nonno, il regista Dario Argento. Nata il 20 giugno 2001, Anna Lou da sempre è stata al centro dell’attenzione per via dei genitori. È nata poco prima che i genitori si separassero.

Anna Lou ama molto la musica, suonare e scrivere ed è una grande appassionata di viaggi e della boxe. Il mondo della recitazione le ha dato un’occasione a soli 12 anni, quando ha interpretato la protagonista di Incompresa, film diretto proprio da sua madre e che è arrivato al Festival di Cannes. Qualche mese fa, invece, è apparsa nel progetto Aelektra, un fashion film di Antonio Grimaldi Couture presentato a Parigi. Baby 3 le permetterà di avere una fama nazionale più marcata.

Da quel che traspare dai suoi social, in particolare su Instagram dov’è molto seguita, pare che la ragazza abbia una relazione con il cantante Radical, pseudonimo di Daniel Wandja. Anna Lou ha tre fratelli: da parte di madre, c’è Nicola Giovanni Civetta (nato dalla relazione dell’Argento con Nicola Civetta), dal padre invece due sorelle, Lara Castoldi (nata dalla relazione con Jessica Mazzoli) e Maria Eco Castoldi (nata dall’attuale compagna Alessandra Cataldo). Anna Lou ha un bellissimo rapporto con la mamma Asia, le due sono molto legate. Con il tempo la ragazza ha costruito anche un rapporto con il padre.

