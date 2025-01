Avengers – Infinity War: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Avengers – Infinity War, film del 2018 diretto da Anthony e Joe Russo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La nave asgardiana in rotta verso la Terra[N 1] viene ostacolata dalla Sanctuary II di Thanos. Gli asgardiani sono stati decimati dai Figli di Thanos e Thor si trova ai piedi di Thanos, il quale costringe Loki a scegliere tra la vita del fratello e il Tesseract. Loki consegna la Gemma a Thanos, mentre Hulk si scaglia sul titano, venendo però sconfitto facilmente. Heimdall, prima di essere ucciso, manda Banner sulla Terra. Loki offre il suo aiuto a Thanos per invadere nuovamente la Terra, per poi tentare invano di ucciderlo, venendo così soffocato dal titano che infine incendia la nave asgardiana e si teletrasporta, con i Figli di Thanos, sulla Sanctuary.

Sulla Terra Stephen Strange e Wong incontrano Banner che li avverte dell’imminente pericolo. Poco dopo Tony Stark, mentre sta passeggiando con Pepper Potts, viene raggiunto da Strange e Banner. Subito dopo arriva una delle Q-Ship, le navi satelliti della Sanctuary, con Fauce d’Ebano e Cacciatore d’Ossidiana. Si scatena una feroce battaglia a cui si aggiunge anche Peter Parker. A causa del trauma subito nello scontro con Thanos, Banner non riesce più a trasformarsi, rimanendo in disparte. Strange viene catturato e portato a bordo della nave nemica; Banner tenta di contattare Steve Rogers, mentre Iron Man e Spider-Man raggiungono la nave su cui Fauce d’Ebano sta torturando Strange per ottenere la Gemma, sconfiggendo Fauce e liberando Strange. Nel frattempo Wanda Maximoff e Visione sono a Edimburgo, dove vengono attaccati da Proxima Media Nox e Gamma Corvi, membri dei Figli di Thanos, che tentano di rubare la Gemma della mente. Grazie all’intervento di Captain America, Natasha Romanoff e Falcon, gli scagnozzi di Thanos si ritirano, ma Visione rimane ferito gravemente. Rogers e i suoi si dirigono al quartier generale degli Avengers, dove si trovano anche Banner e War Machine, decidendo di andare nel Wakanda per curare Visione.

Avengers – Infinity War: il cast

Abbiamo visto la trama di Avengers – Infinity War, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Chris Hemsworth: Thor

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Hulk

Chris Evans: Steve Rogers / Captain America

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Don Cheadle: James Rhodes / War Machine

Benedict Cumberbatch: Dr. Stephen Strange

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Chadwick Boseman: T’Challa / Black Panther

Zoe Saldana: Gamora

Karen Gillan: Nebula

Tom Hiddleston: Loki

Paul Bettany: Visione

Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldato d’Inverno

Idris Elba: Heimdall

Danai Gurira: Okoye

Peter Dinklage: Eitri

Benedict Wong: Wong

Pom Klementieff: Mantis

Dave Bautista: Drax il Distruttore

Gwyneth Paltrow: Pepper Potts

Benicio del Toro: Taneleer Tivan / Collezionista

Josh Brolin: Thanos

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord

Streaming e tv

Dove vedere Avengers – Infinity War in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.