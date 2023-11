Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 14 novembre 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 14 novembre 2023, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci saranno ospiti questa sera di Avanti Popolo, la trasmissione di Nunzia De Girolamo su Rai 3. Al centro della puntata e del dibattito in studio la stretta attualità, dalle evoluzioni del conflitto in Medio Oriente fino alla sicurezza nelle grandi città italiane, con l’inchiesta degli inviati di “Avanti Popolo”, questa settimana in collegamento da Roma e Catania.

Si approfondirà, inoltre, il caso di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi dopo l’asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca (Genova), con l’intervista alla sorella Rita e altre numerose testimonianze. Fra gli ospiti della puntata anche l’onorevole Nicola Molteni, il direttore di Libero Pietro Senaldi, Luigi De Magistris, il professor Matteo Bassetti, la psicologa forense presidente del CeSAP Lorita Tinelli.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.