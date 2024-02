aTUTTOCUORE streaming e diretta tv: dove vedere il concerto di Claudio Baglioni

aTUTTOCUORE è lo spettacolo di Claudio Baglioni in onda questa sera, 14 febbraio 2024, su Rai 1 in prima serata alle 21.20. Una prima visione da non perdere, con uno spettacolo che lega musica e teatro. La direzione artistica e la regia teatrale sono affidate a Giuliano Peparini, mentre la regia televisiva è di Duccio Forzano. In tutto più di tre ore di spettacolo: 38 brani dal repertorio di Baglioni vestiti con le coreografie di Peparini, messo in movimento da 80 performers, e con 21 polistrumentisti in scena, e da un palco che avvolge le esibizioni, illuminati dal progetto luci di Ivan Pierri, raccontati anche attraverso immagini proiettati su grande schermi, per la prima volta presenti in un live di Baglioni. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming aTUTTOCUORE, che trae il suo nome dal nuovo singolo di Baglioni A tutto cuore? Ecco le informazioni.

In tv

Potete seguire lo spettacolo di Claudio Baglioni in tv su Rai 1 oggi, 14 febbraio 2024, alle ore 21.30, nel giorno di San Valentino? Uno spettacolo che durerà oltre 3 ore, con ben 38 brani. Durerà fino a circa all’una.

aTUTTOCUORE streaming live

Se non siete a casa potete seguire il programma in diretta streaming su Rai Play, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet, oltre che le smart tv.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per aTUTTOCUORE? Si tratta di uno spettacolo unico, in onda su Rai 1 il 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, alle ore 21.30. La durata è di oltre tre ore.