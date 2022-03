Atto di consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore immacolato di Maria streaming e diretta tv: dove seguire la celebrazione con Papa Francesco

Questo pomeriggio, venerdì 25 marzo 2022, alle ore 17, dalla Basilica di San Pietro, Papa Francesco presiede la supplica alla Madonna per la pace in Ucraina e l’atto di consacrazione dell’umanità, in particolare di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, in questa ora buia della guerra. Appuntamento con la Celebrazione della Penitenza e dell’Atto di Consacrazione al Cuore immacolato di Maria di Russia e Ucraina dalle 17 in diretta su Tv2000. La preghiera di Francesco, le sue parole sull’“umanità, sfinita e stravolta” che, in questo momento, ha bisogno di affidarsi alla Vergine e attraverso Lei consacrarsi a Cristo, entreranno, oggi pomeriggio alle 17, dalla Basilica di San Pietro, attraverso i canali vaticani nelle case dei fedeli, che potranno così partecipare alla liturgia penitenziale e all’atto di consacrazione. Ma dove seguire l’atto di consacrazione di Russia e Ucraina a Maria in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in diretta dalle 17 di oggi, 25 marzo 2022, su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre. I fedeli potranno seguire sul canale della Cei dalle 16 uno speciale del “Diario di Papa Francesco” con approfondimenti, interviste e ospiti per introdurre l’evento.

Atto di Consacrazione di Russia e Ucraina a Maria con Papa Francesco streaming live

Se non siete davanti alla tv, nessun problema. Potete seguire la celebrazione attraverso Vatican News (www.vaticannews.va) in streaming audio video, in 10 lingue, inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese, cinese, arabo, russo e ucraino); Radio Vaticana webradio (www.vaticannews.va), nelle stesse lingue; Radio Vaticana in lingua italiana, sulle frequenze per la zona di Roma, sulla radio digitale (DAB+) in tutta Italia, in onde corte in inglese per l’Africa Centro Orientale, in francese per l’Africa Centrale, in ucraino per l’Ucraina e in russo per la Russia occidentale. All’evento si potrà accedere anche via YouTube Vatican News e Facebook Vatican News, via Satellite e tv per le Americhe, l’Africa, l’Europa, l’Asia. Ebu riceverà da Vatican Media l’audio in lingua ucraina, russa, inglese, spagnola, francese, più originale sound per la diffusione in Europa e verso le Americhe. E ancora sul sito di Tv2000 o sul sito di Avvenire. A conclusione dell’atto di consacrazione, il suono delle campane della Basilica di San Pietro accompagnerà l’invocazione alla Madre di Dio.