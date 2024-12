Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni della seconda puntata

Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 9 dicembre 2024, su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Attacco al Potere – Paris Has Fallen. Dopo i grandi successi dei film, arriva la serie su Paris Has Fallen. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

La task force guidata da Matis, risale all’identità dell’agente sei servizi che ha collocato l’ordigno sotto l’auto di Pearce provocando la morte di quest’ultima e dei figli di quest’ultima e scatenando ulteriormente la sete di vendetta di Pearce. Nel secondo episodio, invece, proprio Pearce mette su un’operazione complicata e studiata nei minimi dettagli per dirottare un aereo per potersi appropriare del suo carico di uranio destinato ad una centrale elettrica in Estonia. Pearce, dunque, continuerà a portare avanti i suoi piani per ottenere la vendetta che cerca. Le emozioni e i colpi di scena, anche tragici, non mancheranno neanche nella prossima puntata.

Il cast

Vediamo ora gli attori e i personaggi di Paris Has Fallen: Tewfik Jallab è Vincent Taleb, capo scorta di un importante politico, così come l’agente Banning interpretato da Gerard Butler (che, con la sua società G-Base, figura tra i produttori della serie), nei film. Sean Harris interpreta l’ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce che guida il manipolo di sicari. Ritu Arya è l’agente l’agente dell’MI6 Zara Taylor, chiamata a collaborare con l’ufficiale Taleb per contrastare Pearce. Emmanuelle Bercot veste i panni di Madame le Présidente de la République, Juliette Levesque.