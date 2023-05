Ashfall – The Final Countdown: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Ashfall è il film in onda questa sera, domenica 14 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Pellicola sudcoreana del 2019 diretta da Lee Hae-jun e Kim Byung-seo. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming Ashfall.

Trama

Il Monte Paektu, un vulcano attivo al confine tra la Cina e la Corea del Nord, erutta improvvisamente, provocando forti terremoti in tutta la penisola coreana. Fidandosi di una teoria elaborata dal professor Kang Bong-rae per prevenire ulteriori disastri, Jeon Yoo-kyung organizza una squadra di forze speciali che si rechi al vulcano, capitanata da Jo In-chang.

Ashfall – The Final Countdown: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Ad interpretare i principali protagonisti del film si ritrovano alcuni noti attori coreani, diversi dei quali particolarmente celebri anche a livello internazionale. Il primo di questi è Ha Jung-woo, divenuto celebre per film come Mademoiselle e The Chaser, qui presente nei panni di Jo In-chang. Lee Byung-hun è invece la spia Ri Jun-pyeong. L’attore è diventato celebre grazie a film come I Saw the Devil e Il buono, il matto, il cattivo. Ha poi raggiunto popolarità internazionale grazie ai film americani G.I. Joe – La nascita dei Cobra, Terminator Genisys e I magnifici 7. L’attore Ma Dong-seok, noto per The Gangster, The Cop, The Devil e l’horror Train to Busan, interpreta il professor Kang Bong-rae. Prossimamente sarà possibile ritrovarlo nei panni di Gilgamesh nel film Marvel Gli Eterni. Bae Suzy, infine, qui nei panni di Ji-young, moglie di Jo, è una nota cantante in patria.

Streaming e tv