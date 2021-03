Ascolti tv venerdì 19 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 19 marzo 2021? Su Rai 1 è andato in onda lo show Canzone segreta. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Rai 2 The Good Doctor. Su Italia 1 invece Le Iene Show. Su Rai 3 Titolo V. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 19 marzo 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 19 marzo 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Ieri sera, venerdì 19 marzo 2021, su Rai1 Canzone Segreta ha raggiunto 3.984.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 – Terre Desolate in replica ha raccolto 2.458.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 1.119.000 (5.2%). Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.443.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 463.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.327.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.039.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 Inferno ha segnato l’1.9% con 446.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.376.000 spettatori (5.3%). Lo riporta il “Re degli Ascolti Tv” Davide Maggio.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.847.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.189.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 1.055.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.348.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 ha convinto 1.442.000 spettatori pari al 5.5% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.789.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 1.040.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.345.000 spettatori (8.5%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 554.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 538.000 spettatori con il 2%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.426.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.198.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.630.000 spettatori con il 15.8% di share e Avanti un Altro! 3.855.000 con il 18.5% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 542.000 spettatori (2.8%) e NCIS 1.012.000 (4.2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.3% con 634.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.9% con 688.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.501.000 spettatori con il 15.4% di share e Blob segna 1.253.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.6% con 891.000 spettatori. Su La7 TGLa7 Speciale interessa 267.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 345.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 198.000 spettatori (0.9%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 19 marzo

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 649.000 telespettatori con il 13.5% di share e Uno Mattina informa 1.065.000 spettatori (16.8%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 959.000 spettatori con il 15.6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 988.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 998.000 (16.2%) nella seconda (i saluti 900.000 – 14.6%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.6% con 227.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 266.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Agorà convince 508.000 spettatori pari al 7.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 4.5% con 278.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Rizzoli & Isles registra 102.000 spettatori con share dell’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 177.000 spettatori con il 4% nelle News e 216.000 (3.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 221.000 spettatori pari al 3.6%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 48.000 spettatori (0.7%).

