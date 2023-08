ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 agosto 2023? Su Rai 1 è andato in onda Sogno e son desto. Su Rai 3 Il grande paese. Su Rete 4 Il terzo indizio. Su Canale 5 La conseguenza. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 agosto 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 11 agosto 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la replica di Sogno e Son Desto ha conquistato 1.621.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 La conseguenza ha incollato davanti al video 1.463.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 Professor T è la scelta di 505.000 spettatori (4%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Bologna-Cesena è vista da 689.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Il grande Paese arriva a 548.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica totalizza un a.m. di 873.000 spettatori (8.1%). Su La7, dopo In Onda – Prima Serata a 898.000 spettatori e il 6.5%, Baby Boom raggiunge 395.000 spettatori e il 3.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 2.887.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie 2.117.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 Tg2 Post Estate interessa 551.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Coppa Italia Live ottiene 323.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 Quante Storie è visto da 671.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.182.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 688.000 spettatori (5%) nella prima parte e 820.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate ha interessato 830.000 spettatori (5.9%).