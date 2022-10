Ascolti tv sabato 8 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 8 ottobre 2022? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle 2022. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 1492. Su Rete 4 Unknown. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Bigfoot Junior. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 8 ottobre 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv sabato 8 ottobre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la prima puntata di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.12 alle 24.53, ha registrato 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.23 alle 24.58, ha conquistato 3.604.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Rai 2 S.W.A.T. è stato visto da 775.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Bigfoot Juniorha ottenuto 673.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 1492 ha raccolto davanti al video 867.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete 4 Unknown – Senza Identità ottiene un a.m. di 669.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 In Onda, in onda dalle 21.17 alle 22.28, ha conquistato 467.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Star Trek Beyond ha raccolto 207.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Mafia Connection ha registrato 185.000 spettatori e l’1.3% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene una media di 3.093.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai 2 TG2 Post informa 797.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Rai 3 Illuminate conquista 1.244.000 spettatori (7%). Su Italia 1 NCIS New Orleans conquista il 5.5% con 971.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente è stato visto da 903.000 telespettatori con il 5.2% nella prima parte e 854.000 (4.8%) nella seconda. Su La7 In Onda ha ottenuto 768.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 337.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie .000 spettatori e l’%.