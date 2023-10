Su Rai1 il secondo e ultimo appuntamento con Tutti Giocano a Reazione a Catena ha conquistato 2.008.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.713.000 spettatori con uno share del 28.5%. Su Rai2 Tg2 Post Speciale è la scelta di 619.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha intrattenuto 772.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Italic, carattere italiano raggiunge 461.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 Quarta Repubblica – Speciale totalizza un a.m. di 452.000 spettatori (3%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 869.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai1 Affari Tuoi è seguito da 3.880.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 2.943.000 spettatori con il 17.4%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.038.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Che Sarà interessa 451.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 646.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 526.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.447.000 spettatori pari al 22.6%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.478.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Caduta Libera Story – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.608.000 spettatori (16.1%), mentre Caduta Libera Story ha convinto 2.054.000 spettatori (16%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

