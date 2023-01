ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 31 dicembre 2022? Su Rai 1 è andato da Perugia L’anno che verrà con Amadeus. Su Rai 2 il film Gli Aristogatti. Su Rai 3 Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo. Su Rete 4 Poliziotto superpiù. Su Canale 5 Capodanno in musica con Federica Panicucci. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire Mammo per sempre. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 31 dicembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 31 dicembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, sabato 31 dicembre 2022, su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 21:36 alle 1:45, ha conquistato 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share. Su Canale5 Capodanno in Musica, dalle 20:50 alle 1:30, ha raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%. Su Rai2 Gli aristogatti ha interessato 1.094.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha intrattenuto 818.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo sigla 1.286.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 345.000 spettatori (2.2%). Su La7 Sherlock ha registrato 201.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 La famiglia Addams segna 311.000 spettatori (2%). Sul Nove Robin Hood – La leggenda è seguito da 168.000 spettatori (1.1%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, dalle 20:30 alle 20:46, è seguito su Rai1 da 4.994.000 spettatori (31.6%), su Canale5 da 2.915.000 spettatori (18.4%), su Rai2 da 625.000 spettatori (3.9%), su Rai3 da 819.000 spettatori (5.2%).

A seguire su Rai1 Addio a Benedetto XVI interessa 3.284.000 spettatori (20.8%). Su Rete4 la presentazione di 20 minuti di Controcorrente ha radunato 369.000 individui all’ascolto (2.2%). Su La7 In Onda raggiunge 497.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 431.000 spettatori pari al 2.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 274.000 spettatori (1.7%).