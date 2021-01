Ascolti tv sabato 30 gennaio: Affari tuoi, C’è posta per te, Cattivissimo me

Ascolti tv sabato 30 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 30 gennaio 2021? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi – Viva gli sposi. Su Canale 5 C’è Posta per Te. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Cattivissimo me. Su Rai 3 Un fantastico via vai. Su Rete 4 Io sto con gli ippopotami. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 30 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 30 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Affari tuoi (Viva gli Sposi!) ha conquistato 4.284.000 spettatori pari al 15,9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 6.469.000 spettatori pari al 29,9% di share. Su Rai 2 F.B.I è stato seguito da 1.375.000 spettatori (5,1%), Blue Bloods da 1.271.000 spettatori (4,8%) e Instinct da 1.017.000 spettatori (4,4%). Su Italia 1 Cattivissimo Me ha intrattenuto 1.329.000 spettatori (5,1%). Su Rai 3 Un Fantastico via vai ha raccolto davanti al video 1.289.000 spettatori pari ad uno share del 5,2%. Su Rete 4 Io sto con gli Ippopotami ha totalizzato un ascolto medio di 979.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 700.000 spettatori con uno share del 3%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.842.000 spettatori con uno share del 18,1%. Su Rai 3 Le Parole della Settimana è piaciuto a 1.917.000 spettatori (7,1%). Su Italia 1 CSI: New York ha siglato il 4,7% con 1.229.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.340.000 telespettatori con il 5,1% nella prima parte e 1.313.000 (4,9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.319.000 spettatori (4,9%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha giocato con 4.702.000 spettatori (20,9%). Su Canale 5 RiCaduta Libera ne ha segnato 3.913.000 con il 17,8% di share. Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 400.000 spettatori (1,9%) e NCIS Los Angeles 830.000 (3,4%). Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 718.000 spettatori (3%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 30 gennaio

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno sigla il 12.8% con 547.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.604.000 spettatori (21.7%) nella prima parte, 1.480.000 (19.7%) nella seconda e 1.274.000 (17.3%) nella terza, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.094.000 spettatori con il 15.5% di share. Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 917.000 spettatori (11.2%), Linea Verde Radici da 1.152.000 spettatori (11%) e Linea Verde Life da 2.337.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (19.6%). Forum arriva a 1.367.000 telespettatori con il 13.3%. Su Rai 2 I Durrell hanno raccolto 242.000 spettatori con il 3.4% e Shakespeare & Hathaway 258.000 (3%), mentre Un Ciclone in Convento 470.000 (3.7%). Su Italia 1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 124.000 spettatori pari all’1.7% di share nel primo episodio, uno di 122.000 (1.7%) nel secondo e uno di 223.000 (2.4%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai 3 Elisir del Sabato totalizza una media di 265.000 spettatori (4%), Mi Manda Rai Tre in più sigla il 3.7% con 278.000 spettatori e Il Posto Giusto è visto da 214.000 spettatori con il 2.9% di share. Su Rete 4 Benvenuti a Tavola è la scelta di 106.000 spettatori (1.5%) nella prima puntata e di 203.000 (2.6%) nella seconda, mentre Il Segreto ha appassionato 194.000 spettatori con l’1.4% di share e Sempre Verde 245.000 (1.3%).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti C’è Posta per Te 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata Affari tuoi – Viva gli sposi: anticipazioni e ospiti della sesta puntata del 30 gennaio Sanremo 2021, Amadeus ci ripensa e non lascia il Festival