Ascolti tv sabato 3 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 3 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda Ballando con le stelle. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Rai 2 la serie SWAT. Italia 1 ha invece trasmesso L’era glaciale – In rotta di collisione. Su Rai 3 il film Questione di Karma. Su Rete 4 Die Hard – Vivere o morire. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 3 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 3 ottobre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Ballando con le stelle , terza puntata, ha registrato nel segmento Ballando – Tutti in pista 3.791.000 telespettatori, share 16,70% e nel programma un netto di 3.795.000, 21,34%.

, terza puntata, ha registrato nel segmento Ballando – Tutti in pista 3.791.000 telespettatori, share 16,70% e nel programma un netto di 3.795.000, 21,34%. Su Rai 2 La serie SWAT ha registrato 1.188.000 telespettatori, share 5,17% e 1.214.000, 5,48%.

ha registrato 1.188.000 telespettatori, share 5,17% e 1.214.000, 5,48%. Su Rai 3 Il film Questione di karma ha registrato 932.000 telespettatori, share 4,44%.

ha registrato 932.000 telespettatori, share 4,44%. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 4.194.000 telespettatori, share 23,62%.

ha registrato 4.194.000 telespettatori, share 23,62%. Su Italia 1 Il film L’Era Glaciale – In rotta di collisione ha registrato un netto di 1.106.000 telespettatori, share 5,08%.

ha registrato un netto di 1.106.000 telespettatori, share 5,08%. Su Rete 4 Il film Die Hard – Vivere o morire ha registrato un netto di 730.000 telespettatori, share 3,66%.

ha registrato un netto di 730.000 telespettatori, share 3,66%. Su La7 Il film Il socio ha registrato 492.000 telespettatori, share 2,61%.

ha registrato 492.000 telespettatori, share 2,61%. Su Tv8 Il film La tela dell’assassino è stato visto da 207.000 telespettatori, share 0,97%.

è stato visto da 207.000 telespettatori, share 0,97%. Su Nove Spaccio Capitale ha registrato 236.000 telespettatori, share 1,07%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 3 Blob 1.055.000, 5,21%. Le Parole della Settimana , prima puntata (live e recensione) ha registrato nella presentazione 912.000, 4,26% e nel programma 1.303.000, 5,74%.

1.055.000, 5,21%. , prima puntata (live e recensione) ha registrato nella presentazione 912.000, 4,26% e nel programma 1.303.000, 5,74%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.075.000 telespettatori, share 17,95%.

ha registrato 4.075.000 telespettatori, share 17,95%. Su Italia 1 CSI ha registrato 903.000 telespettatori, share 4,02%.

ha registrato 903.000 telespettatori, share 4,02%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 1.136.000 t1elespettatori, share 5,15% e 1170.000, 5,12%.

ha registrato 1.136.000 t1elespettatori, share 5,15% e 1170.000, 5,12%. Su La7 Otto e mezzo Sabato ha registrato 948.000 telespettatori, share 4,18%.

ha registrato 948.000 telespettatori, share 4,18%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Concerto per Dante dal Giardino del Quirinale ha registrato 1.487.000 telespettatori, share 9,12%.

ha registrato 1.487.000 telespettatori, share 9,12%. Su Rai 2 Dribbling ha registrato 610.000 telespettatori, share 3,85%. NCIS Los Angeles un netto di 999.000, 5,03%.

ha registrato 610.000 telespettatori, share 3,85%. un netto di 999.000, 5,03%. Su Canale 5 RiCaduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.510.000 telespettatori, share 17,81% e nel game un netto di 3.552.000, 20,93%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.510.000 telespettatori, share 17,81% e nel game un netto di 3.552.000, 20,93%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 485.000 telespettatori, share 2,47%.

ha registrato 485.000 telespettatori, share 2,47%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 814.000 telespettatori, share 4,18%.

ha registrato 814.000 telespettatori, share 4,18%. Su La7 The Good Wife ha registrato 113.000 telespettatori, share 0,88% e 203.000, 1,32%. Grey’s Anatomy – anteprima stagione 16 193.000, 1,06%.

