Su Rai 1 la replica di 20 Anni che Siamo Italiani ha ottenuto 1.824.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record in replica è stato seguito da 1.275.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai 2 Mai fidarsi di mia figlia ha conquistato 592.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 Ritorno al futuro – Parte III ha registrato 816.000 spettatori (7.1%). Su Rai 3 la replica de L’Amica Geniale è la scelta di 485.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Io, loro e Lara totalizza un a.m. di 462.000 spettatori (4.2%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha ottenuto 359.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 266.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Tutta la verità segna 307.000 spettatori (3.4%).

Su Rai 1 Techetechetè è visto da 2.657.000 spettatori (20.9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ottiene 1.867.000 spettatori con il 14.7%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate conquista 493.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 N.C.I.S. incolla davanti al video 902.000 spettatori (7.1%). Su Rai 3 il meglio di Generazione Bellezza conquista 459.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete 4 Controcorrente Estate ha ottenuto 635.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 803.000 spettatori (6.3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate è seguito da 795.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Sprint di Formula 1 è visto da 430.000 spettatori pari al 3.5%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato un ascolto di 1.662.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena ha ottenuto 2.574.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale 5, in replica, Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.022.000 spettatori (12.5%), mentre Caduta Libera! è stato visto da 1.531.000 spettatori (15.7%). Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 384.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag conquista 270.000 spettatori (3%) e C.S.I. Miami 384.000 spettatori (3.5%). Su Rai 3 Tg Regione informa 1.313.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Blob segna 513.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è seguito da 460.000 spettatori (3.9%). Su La7 La ragazza con la pistola è la scelta di 154.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 le Prove di Formula 1 totalizzano 317.000 spettatori (3.9%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raggiunge 238.000 spettatori e il 2%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

