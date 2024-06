Su Rai1 I ribelli del weekend ha conquistato 904.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.226.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 La follia della mia gemella è la scelta di 840.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Windstorm 3 – Ritorno alle origini ha radunato 757.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 Fernanda coinvolge 789.000 spettatori e il 5.8%. Su Rete4 Il pesce innamorato totalizza un a.m. di 632.000 spettatori (4.9%). Su La7 Ricordati di me ha registrato 370.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 454.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana cattura l’attenzione di 363.000 spettatori con il 3.2%