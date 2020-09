ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 26 settembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda lo show Ballando con le stelle. Su Canale 5 il programma di Maria De Filippi, Tu si que vales. Su Rai 2 la serie tv SWAT. Su Italia 1 invece il film d’animazione L’era glaciale 3. Su Rai 3 Arrivano i prof. Su Rete 4 Eliminators. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 26 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 26 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle: la prima parte, Ballando tutti in pista in onda dalle 20:42 alle 21:55, ha interessato 4.092.000 spettatori pari al 18.2% di share, mentre la seconda parte, Ballando con le stelle, dalle 22:00 in poi ha catturato l’attenzione di 3.506.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale 5 la puntata di Tu si que vales ha entusiasmato 4.173.000 spettatori con uno share del 23.5%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.171.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 1.026.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Arrivano i prof ha incollato 974.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Programmato per uccidere totalizza un a.m. di 524.000 spettatori (2.5%). Su La7 Serata Armani ha registrato 685.000 spettatori con il 3%. A seguire American Gigolò è visto da 321.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Ogni cosa è segreta segna 233.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Clandestino – Mafie Italiane è seguito da 230.000 spettatori con l’1.5%.