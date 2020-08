Ascolti tv sabato 22 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 22 agosto 2020? Su Rai 1 è andata in onda in replica la puntata di Una storia da cantare dedicata a Mina. Su Rai 2 il film Ho quasi sposato un killer. Su Rai 3 Giù la testa. Su Canale 5 il programma La sai l’ultima? Su Italia 1 il film 5 bambini e ET. Su Rete 4 invece Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 22 agosto 2020?

Ascolti tv 22 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Rai1 – Una Storia da Cantare: 1.510.000 spettatori (12%)

Canale5 – La Sai l’Ultima?: 1.320.000 (10%)

Rai2 – Ho quasi sposato un serial killer: 1.054.000 (7%)

Rete4 – Una Vita: 877.000 (6,5%)

Italia1 – Cinque bambini & It: 759.000 spettatori (5,3%)

Rai3 – Giù la testa: 741.000 (5%)

La7 – Schegge di paura: 539.000 (3,9%)

Tv8 – Lezioni di piano: 317.000 spettatori (2,3%)

Nove – Caccia ai Casalesi: 287.000 (2,3%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai1 – Techetechetè: 2.977.000 spettatori (18,9% di share)

Canale5 – Paperissima Sprint: 2.175.000 (13,8%)

Rete4 – Stasera Italia Weekend: 1.048.000 (6,6%)

Italia1 – CSI: 740.000 (4,7%)

La7 – In Onda: 680.000 (4,3%)

Tv8 – 4 Ristoranti: 500.000 (3,3%)

Nove – Fratelli di Crozza Classic: 171.000 (1,1%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai 1 -Reazione a Catena: 2.904.000 spettatori (23,6% di share)

Canale5 – The Wall: 1.766.000 (14,8%)

Rai2 – NCIS Los Angeles: 662.000 (4,8%)

Rai3 – Blob: 631.000 (4,4%)

Italia1 – Dr House: 476.000 (3,4%)

Rete4 – Hamburg Distretto 21: 254.000(1,9%)

Tv8 – 4 Ristoranti: 236.000 (1,9%)

La7 – Little Murders: 109.000 (1%)

Nove – Airport Security: 124.000 (0,9%).

